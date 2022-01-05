台大公衛學院教授陳秀熙認為，多數國人2劑疫苗未滿5個月，仍具免疫保護力，且民眾戴口罩等措施執行良好，只要維持目前的NPI措施，應該足以擋下Omicron社區流行。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

近來Omicron境外移入個案暴增，北市防疫旅館3人群聚出現首起Omicron本土個案，本周又有桃園機場清潔人員也驗出Omicron。變異株威脅步步逼近社區，台灣是否能守住這一波攻勢？台大公衛學院教授陳秀熙認為，多數國人2劑疫苗未滿5個月，仍具免疫保護力，且民眾戴口罩等措施執行良好，只要維持目前的NPI措施，以及機場、檢疫旅館感染經驗，應該足以擋下Omicron社區流行。

Omicron肆虐各國，歐美各國疫情再度爆發。陳秀熙指出，接種疫苗後大約會在6個月後失效，但有些國家不到5個月就疫情再起，是因為NPI措施鬆綁太快；NPI過度鬆綁加上疫苗失效，雙重效應之下就會導致疫情上升。

國內2劑疫苗覆蓋率近7成，第3劑施打率0.7％，是否能抵擋Omicron大舉入侵社區？陳秀熙認為，台灣的NPI措施雖然比其他國家鬆綁，但個人防疫措施（如口罩）良好；且國人大多是在去年7到9月打完2劑，疫苗時效還沒到，只要將2劑疫苗覆蓋率提升到9成，並針對未打疫苗者加強檢測，而高風險族群盡速施打第3劑達90％以上，他認為應該能夠擋下Omicron造成社區流行。

近日接連出現防疫旅館及機場清潔人員Omicron個案，陳秀熙歸納出3大防疫措施：首先是針對機場及檢疫旅館人員及同住家人，接種2劑疫苗滿5個月後應盡速施打第3劑，返國旅客應於出發前14天接種第3劑疫苗；第二，落實旅客、機場及檢疫旅館人員快篩並密集檢測；第三，應加強NPI措施及教育訓練，包括環境消毒、環境監測及個人防護。

台北醫學大學教授陳立昇提醒，Omicron傳播力高，即使不在同一場所，也可能透過環境汙染；雖然多數機場及檢疫旅館工作人員打過2劑疫苗，但病毒量高也會造成保護力不足，或者是疫苗失效，需盡速補打第3劑。

陳秀熙指出，在國外較早施打疫苗的旅客，可能已經面臨疫苗失效，尤其是施打低效能疫苗的人，建議在返鄉前14天應接種第3劑；而返國後落實快篩也非常重要，這是決定病毒是否進入社區的關鍵。