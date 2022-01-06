民眾手指、腳趾等各皮膚部位出現黑點、甚至感覺有些變厚，總會讓人有些擔心和疑惑，深怕會不會是皮膚癌。美麗信義皮膚科診所曾奕騰醫師指出，皮膚出現黑點的可能性相當多，若合併出現增厚、變硬、像繭，其可能是受到病毒感染的病毒疣，建議盡早就醫治療，以避免不只影響外觀和生活，甚至可能出現癌化，或掩蓋了皮膚癌的警訊。

●什麼是病毒疣？為什麼會受到感染？

曾奕騰醫師指出，皮膚出現黑點，可能因素包括了長痣、長斑、外界因素染色、外傷形成小傷口，亦有可能是黑色素瘤等皮膚癌，常見的也包括了病毒疣。

病毒疣是一種HPV病毒感染，即人類乳突病毒，和常聽到的子宮頸癌是同一種病毒，只是類型不同，途徑以接觸傳染進行，包括間接傳染，例如許多民眾在家沒有穿拖鞋的習慣，到親友家作客等也不穿拖鞋，環境中有病毒就有可能受到感染。另外像是夏季去游泳池、冬季泡溫泉等，這些赤腳的公共場所，自然也是存在一定程度的風險，提醒民眾日常應保持穿拖鞋、室內拖等習慣，以利作可控的防範。

HPV病毒雖然對於皮膚穿透力不強，但有細小的傷口就可能入侵，例如於手腳，民眾常有撕手皮、腳皮的習慣，又或是香港腳的傷口，這些細微傷口就有可能受到感染，因此手腳是常見受到感染的部位，不過也不單僅限於此，身體各處皮膚皆有可能受到感染。而若是患者本身有慢性病、重大疾病、免疫疾病等，或是受到藥物影響，使得免疫功能較為低下，不僅容易受到感染，感染後範圍及嚴重程度也會比一般人更加厲害。

(圖/今健康提供)

●病毒疣的常見症狀，醫：盡早檢查慎防皮膚癌！

曾奕騰醫師表示，受到病毒疣感染，患部外觀常見會出現凸起顆粒、聚集許多黑點，該皮膚表面也常見變厚、變硬、摸起來會粗粗的，和長繭相似，也可能出現搔癢的情況，而若是出現在手部、腳部，容易受到外界壓力進而產生疼痛感，也有患者沒有特別的感覺。

(圖/今健康提供)

若遲遲不治療，也將可能持續長大、擴散，甚至形成自己的右手傳染給左手，或是身體各處的情況，對於外觀及生活都可能產生影響。醫師診間就曾遇過患者雙手、雙腳長了好幾十個病毒疣，甚至形成大塊病兆。

值得注意的是，病毒疣若遲未改善，也有少數案例研究發現，因皮膚細胞持續受到病毒影響，導致細胞出現癌變，是有形成皮膚癌的可能。而病毒疣常見以手指、腳趾出現黑點表現，也正好與皮膚癌的黑色素瘤相似，即便沒有出現癌變，也有可能因此誤判，也就是其實真的有皮膚癌，但患者一直誤以為是病毒疣。這兩點也都是民眾需要注意的，提醒手指出現黑點，還是先盡早檢查為佳。

(圖/今健康提供)

●如何改善、治療病毒疣？醫：就醫治療為上策！

病毒疣的改善及治療方式，曾奕騰醫師指出，民眾自行改善的方法其實相當有限，最多僅能做到預防，如前述提到的保持穿拖鞋的好習慣。許多民眾會自行以指甲剪、小剪刀、磨刀等方式試圖自行消去，醫師指出，這類的方法其實改善相當有限，因為病毒感染有一定的深度，這類自行破壞的手法，若較淺，對患部一點影響也沒有，只是破壞皮膚而以；若較深，則很容易出現傷口感染，且也未必就把病毒徹底清除。

曾奕騰醫師建議，病毒疣最佳處理方式，就是尋求醫師協助，除了排除皮膚癌的可能性，也可以作良好的治療，徹底根除病毒。治療方式相當多元，主要方向為去除感染及周圍可能被感染的細胞為主，或誘發局部免疫反應攻擊病灶，常見如先以冷凍治療的方式殺死病毒，並提供患者外用的水楊酸溶液返家後塗抹。其他也包括了塗抹三氯醋酸、病灶內注射ＭＭＲ疫苗、病灶內注射或皮下注射干擾素、局部塗抹ＤＰＣＰ藥水、染料雷射治療等。

不過治療並非一蹴可幾，畢竟通常感染較深，特別是手腳，視患者個人情況療程有所不同，以常見的冷凍治療來說，會需要5~10次，甚至更多，提醒患者應耐心並遵照醫囑持續治療，並與醫師確認是否康復再決定是否還需要回診，並持續觀察有無復發跡象，如此才是良好的解決之道。