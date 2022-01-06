前女友私訊該和老婆說嗎？過來人分享自己親身經歷的悲慘下場。（翻攝PTT）

前任情人突然來訊聯絡，該讓現任伴侶或配偶知道嗎？一名網友表示自己已婚，卻突然收到前女友傳訊訴說「後悔、孤單」，不知該如何處理。一名有過相同經驗的男子，表示自己「誠實說、刪對話、開擴音」等各種方法都用過，但下場通通都是「現任變前任」。最後終於領悟，做什麼都是「註死的」，還是單身好。

有網友在PTT發問「前女友密我我該和老婆說嗎」，表示前女友密他說了一堆後悔、孤單之類的話，不知該不該和老婆說，或是乾脆已讀不回、刪掉訊息就好，詢問網友建議。

一名顯然深有感觸的「過來人」，發了一篇500字長文回覆。「過來人」挑明講「做什麼都不會對」，他表示第一次遇到前女友私訊這種事，他選擇誠實跟現任A講，結果被罵是智障，A寧可完全不知道有前女友存在，覺得主動告知是在炫耀很有女人緣。

之後A變成「前任」也私訊「過來人」，有了前車之鑑，「過來人」這回改採刪除、封鎖策略，結果女友B發現，質疑他為何要刪、不主動告知一定有鬼，一樣吵翻天。

女友B變前任後也私訊，這回「過來人」乾脆直接開擴音，在現任C面前要B別再聯絡他，還把B罵到痛哭流涕、不斷啜泣，結果，C覺得他「對女性好粗暴，沒有同理心，前任很可憐」。

最後「過來人」領悟：「還是一個人輕鬆自在愉快」、「在台灣，男女在一起後，才是真正男生的地獄旅程」、「前女友私訊，任何處理方法都是不正確的，註死的」。

這篇「痛的領悟」文章讓鄉民們笑翻，紛紛回應：「笑死」、「一定很帥」、「有笑有推」、「笑死 到底要怎麼做才好 人生好難」、「最後把自己變女生」、「你來炫耀交過很多任的喔！」、「一篇勸世文也會變炫耀文，原po好難」。