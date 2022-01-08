許多新婚夫妻都打算婚後搬出去自己住，不過一名女網友表示，她哥哥打算和女友婚後搬出去住，但女友因為工資低相當自卑，認為自己的薪水沒辦法幫忙付房貸而倍感壓力，兩人也因此爭吵不斷。對此，原PO好奇詢問「真的會有人因為另一半薪水低就不娶嗎」，引起網友熱議。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，她哥哥是國營事業員工，月薪大約6萬，他女友則是一間小公司的行政人員，月領基本工資，兩人交往4年多，感情相當穩定，讓哥哥有了想結婚的念頭，但兩人却為了婚後是否要買房搬出去住起了爭執。

原PO解釋，哥哥希望婚後買房搬出去，但女友認為自己薪資低相當自卑，擔心無法幫忙付房貸，所以表示住家裡就好，但哥哥想買房念頭強烈，並強調不會讓她負擔房貸，反而讓她壓力倍增，擔心兩人未來會因為這個問題吵架，導致生活品質變調。

原PO說，通常都是聽到女生吵著要搬出去住，但沒想到他哥和她女友卻是相反的情況，讓她相當驚訝，也不禁猜想，「真的會有人因為另一半薪水低就不娶嗎」，引起網友熱議。

不少網友留言表示，「多少會有點介意，但只要不是擺爛不去賺錢，我都可以接受」、「如果要結婚，我還會評估雙方原生家庭的父母和兄弟姐妹的經濟能力，不求有多少金援，但求能各自獨立不互相拖累」。

也有過來人建議，女生婚後還是要有一定的收入較好，不然真的會自卑，「沒工作或工作一般真的會自卑欸，我就是這樣，常常因為這樣覺得男友會拋棄我」、「沒有經濟地位就沒有尊嚴，誰想要結婚後看人臉色仰人鼻息」。