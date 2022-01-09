南韓7人女子團體DIA於2015年出道後便不斷更動成員，使她們人氣始終無法快速提升。但沒想到近日卻有網友發現，年僅21歲的「忙內」順伊（솜이）竟出現在18禁的直播平台改當性感直播主，讓粉絲們相當震驚。

順伊雖於2017年就加入DIA，但沒多久就參加選秀節目《The Unit》的演出，沒有參加其他成員的團體活動，即使之後回歸女團也只有「出聲」錄製單曲，同樣沒有參與其他的團體演出活動。直到2020年DIA發行第6張迷你專輯《Flower 4 Seasons》回歸，順伊仍持續缺席，也沒有登上同年10月24日表演舞台，讓粉絲們相當擔心她的狀態。

沒想到，近日便有網友在「18禁」成人平台《Pandalive》上，發現了順伊的身影，才驚覺原來私底下的她已轉行改當性感直播主，而她除了會穿上超低胸的平口上衣與粉絲們互動外，還會穿上黑色的深V蕾絲透視內衣大秀火辣的好身材，但部分網友看到後仍十分震驚，紛紛留言「怎麼說也是偶像出身，怎麼會轉做性感直播主」、「天哪！她還這麼年輕怎麼就歪了」、「這麼年輕就轉行脫衣實在太可惜了」、「只有嘆氣可以形容」、「竟然在這當直播主？這麼年輕明明還有很多路可以選」；另外也有部分網友認為「她本人開心就好」、「希望她會因此過得幸福」、「每個人都有選擇的權利」意外引發話題。