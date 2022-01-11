嘉義市議員戴寧搶購檜木好福氣錢母，嘉義城隍廟董事長賴永川送出錢母結緣。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟董事長賴永川送出限量版檜木錢母與搶購的信眾結緣。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟推出好福氣錢母，向民眾拜早年。（廖素慧攝）

農曆春節快到了，嘉義城隍廟與民眾一起迎接2022壬寅年，特別設計新年吉祥物「福虎」好福氣錢母吊飾，將於正月初三、初四發送，11日加碼推出限量版檜木「福虎」錢母，嘉義市議員戴寧、飯店業者當場就搶購結緣。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，新年吉祥物「好福氣」錢母吊飾，將於農曆春節初三、初四（國曆2月3、4日）上午9時起各發送1500個，與民眾結緣，信眾隨身攜帶，富貴福氣攏總來，歡迎信眾到城隍廟及五路財神殿拜拜祈求平安好運。

賴永川表示，嘉義市早期是「木都」，嘉義城隍廟響應市府推動重建木都風華，特別設計檜木「福虎」好福氣錢母吊飾，刻畫福虎非常精美，象徵虎年人氣旺、事業旺、財運旺，限量50個。

嘉義市政府民政處副處長柳明宏代表市長黃敏惠出席，他表示，最近尾牙餐會活動很多，因應最新防疫規定，餐會時不能逐桌敬酒，民眾春節到廟裡走春也請配合保持社交距離，加強防疫。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂指出，今天是民國111年1月11日正是農曆12月初9天赦日，民間信仰傳說天赦日祈願很靈驗，今天拿到好福氣錢母過爐火、城隍爺、財神爺加持，祈祝信眾心想事成。