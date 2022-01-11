《我吃了那男孩一整年的早餐》導演杜政哲也是《華燈初上》編劇。（華映提供）

由《華燈初上》編劇杜政哲執導的校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，集合周興哲、李沐、宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出。新人何思靜獲得杜政哲重用，挑戰校花一角，同時也在夯劇《華燈初上》中露臉，接連和人氣大咖合作，成為近期最受矚目的新人演員。

杜政哲觀察何思靜在《華燈初上》的演出，覺得她有種初生之犢不畏虎的力量，「她要演楊謹華的小時候，再加上因為和她演對手戲的是王淨，她是台北電影節影后，演技真的很好，可是何思靜和她對戲，並沒有被比下去，我覺得她在螢幕上的表現，很有渲染力。」

其實何思靜在高中時期，清麗的模樣便已登上以高中生話題為主的刊物「高校誌」封面，進入輔大之後便開始拍攝廣拍，2017年曾和天王周杰倫合拍手機廣告，笑容甜美而獲得更多關注，廣告作品不斷，近期在也有她拍攝的眼鏡廣告在強力放送。

何思靜雖有輔大校花的美名，但她對扮演校花的角色並沒有信心十足，而覺得很緊張，她說：「本來演校花，覺得很多部份都會被觀眾高度審視，但小杜哥（杜政哲）告訴我不是要演高高在上冷酷型的校花，而是個很樂天，很天真的女生，對一切都很認真，不光是外表還有因為個性等因素，才會受到大家的歡迎，讓我覺得校花兩個字沒有那麼沈重了。」

何思靜在電影中還有另1大挑戰，便是她要扮演熱舞社社長，在社團成果發表會上展現舞技，她笑說：「我要和DD52裡的女生們一起跳舞，壓力真的太大了。」只有一有空檔，她便勤練舞，「我也曾經擔心舞跳的不好，影響到角色的表現，難過到在家裡哭了，但幸好拍攝時，聽到台下許多工作人員和演員們的歡呼，真的有股力量，可以頂著我好好表現」。電影28日上映。