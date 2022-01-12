立委洪孟楷12日於八里台北港辦理會勘，洪孟楷求台北港公司明確石化槽搬遷期限。眾人先在會議室詢答，後至物流倉儲區第4期遠眺會勘。（戴上容攝）

台北港營運處報告，石化槽預計2026年填海造陸後搬遷至15公頃第四期物流倉儲區。（戴上容攝）

洪孟楷辦理會勘，求台北港公司明確石化槽搬遷期限。（戴上容攝）

八里區台北港擺放47座石化槽，由於石化槽緊臨民宅，地方盼早日遷移，確保安全。立委洪孟楷12日會勘，台北港營運處報告，石化槽預計2026年填海造陸後搬遷，會中也聚焦砂石車自行過磅常違規駛入八里市區問題，台灣港務公司回應，將研議扣點懲罰，加強港區稽核制度，並協請新北市政府共同維護。

台北港區目前有台塑公司、淳品實業、友亦企業47座石化槽，石化槽阻礙地方外，也由於石化槽與八里區住宅區、商業區僅距離300公尺，民眾擔心居住安全，長期要求石化槽遷移撤離。

立委洪孟楷12日於八里台北港辦理會勘，洪孟楷求台北港公司明確石化槽搬遷期限。眾人先在會議室詢答，後至物流倉儲區第4期遠眺會勘。

台灣港務公司簡報指出，台北港47座石化槽維護情形良好，去年底租約到期後再續租給油品公司。台北港圍堤工程分為4期，第一期已完工，第二期預計2028年完成，第三、四期工程預計2023年底完成，石化槽將配合建港期程，於2026年遷移至15公頃第四期物流倉儲區。

市議員鄭戴麗香表示，47座石化槽就像炸彈一樣威脅民眾，基隆港過去曾說最慢會在2021年遷移石化槽，至今卻還未遷移，希望會勘後不要像上次一樣拖延，另填海造陸工期期間，多輛砂石車先前往其他過磅站測重，在八里市區橫衝直撞，盼相關單位取締開罰，還給八里人安全的道路。

台灣港務公司表示，石化槽遷移工程將於明年規畫詳細時程，預計2026年完成填海造陸工程後，還需1年4個月建廠搬遷。載運填築土方車輛的管制站都設在港區，砂石車駕駛擔心超重會先前往其他過磅站測重，先前已在會中向業者宣導不得進入市區，未來若發現相關車輛超出動線，將研議扣點懲罰。