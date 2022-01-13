台灣少子化問題嚴重，年輕人怕養不起不敢生，但仍有少數人願意生孩子，一名33歲女網友生四胎後，日前又懷了第五胎，讓她不敢相信，因為生完第二胎就開始避孕，產下第四胎時她還結紮了，結果還是擋不住小孩來報到。

一名女網友12日在Dcard表示，下個月她即將滿33歲，不敢相信的是已經生四胎的她，竟然又懷孕了，感嘆女人的精華是從20歲開始，青春應該是從懵懂、成熟到獨立，但她的23歲到33歲怎麼都是懷孕、坐月子接著又懷孕、坐月子，重複了四次。

面對懷上第五胎，原PO表示她和老公都覺得很無語，幸好是雙薪家庭，老公是廚師，經濟狀況算小康，評估後還是決定把孩子生下來，而老公得知原PO懷上第五胎的時候，還用水汪汪的大眼睛問她，「老婆你願意再辛苦一次嗎？」隔天馬上開始幫原PO準備第五回「孕婦便當」。

至於為什麼會生這麼多胎，原PO坦言，其實生完老二後就開始避孕，生完第四胎原PO還結紮了，但還是沒用，「果然要來的，真的擋不住」，現在只希望是個女兒，因為她已經連生四個男孩了，「還有這次我會叫我老公也去結紮！」

對此，網友紛紛留言：「太猛了！」、「太離譜了吧！結紮還中了，好神奇」、「太神啦，台灣生育率靠你啦」、「避孕+結紮還可以中」，還有人搞笑表示，「避孕方式要不要公開一下，讓大家避雷」。