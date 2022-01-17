中職樂天桃猿「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有姣好臉蛋、前凸後翹好身材，去年與「BLACKMIGHT黑色勢力」成員REX公開認愛，感情穩定。但在這之前，巫苡萱遇過一任超級媽寶男友，就連晚上恩愛時，都要開視訊跟母親聊天，直接把她丟到一旁乾掉，成為分手的最大導火線。

巫苡萱最近在節目《女人我最大》分享過去交過一任射手座的男友，對方沒什麼自我主見，買東西之前還要先過問媽媽，最讓她最受不了的是，兩人第一次兩天一夜的小旅行，男友全程都在用手機，巫苡萱懷疑可能出軌了，就問他在跟誰聊天，得知男友在跟媽媽報平安，一度鬆口氣：「好，孝順，可以接受。」

想不到晚上乾柴烈火之際，男友的鬧鐘突然響了，巫苡萱不解地問：「你設10點幹嘛？」結果男友說要打給媽媽，還直接開視訊對話聊了一個小時，巫苡萱硬生生被晾在一旁，現在回想起來好氣又好笑，大呼：「把我放在旁邊乾掉，已經都冷了。」

巫苡萱說男友當時直接開視訊跟媽媽聊，把她放在旁邊乾掉。（圖／YT@女人我最大）
巫苡萱說男友當時直接開視訊跟媽媽聊，把她放在旁邊乾掉。（圖／[email protected]女人我最大）

巫苡萱說男友當時直接開視訊跟媽媽聊，把她放在旁邊乾掉。（圖／YT@女人我最大）
巫苡萱說男友當時直接開視訊跟媽媽聊，把她放在旁邊乾掉。（圖／[email protected]女人我最大）

主持人藍心湄打趣地說：「媽媽是內行人！因為媽媽知道10點那個時間差不多洗完澡了，所以規定一定要視訊。」巫苡萱補充說明，這個男友已經成年了，暗指應該沒有不行過夜的問題，且男友媽媽問到他們明天的行程，竟說「很爛」全盤否定，重點是男友根本沒有參與規劃，都是巫苡萱辛苦排的。

巫苡萱分享 好心幫男友治裝 卻遭男友媽酸言嘲諷？女人我最大 20220114

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