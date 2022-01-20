本土疫情緊張，民眾搶打第三劑，前台大感染科醫師林氏璧表示，第三劑疫苗覆蓋率衝得很快，已經突破10%，但現在年長者的第三劑施打率才是重中之重，目前最怕的是一劑疫苗都還沒打的長者感染Omicron後引發重症，甚至造成醫療癱瘓。

林氏璧昨（19）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析，第三劑疫苗覆蓋率衝得很快，已經突破10%；對於台大兒童醫院院長黃立民說要與病毒共存，60歲以上的年長者第三劑覆蓋率需達到80%，他認為可能是稍有困難的。

林氏璧說，以目前已撐過這波Omicron病毒危機的英國來說，整體第三劑的施打率是53.4%，50歲以上則是逾90%。林氏璧強調，目前最怕的是一劑疫苗都還沒打的年長者，感染Omicron後會引發重症，甚至造成醫療癱瘓。

至於黃立民說要買足抗病毒的藥品，林氏璧表示，是否要比照克流感買到總人口數的10%，都還有討論的餘地，因為一開始藥物的應用，應該會侷限使用在有重症因子的患者，並不會被廣泛使用，但如果疫苗的覆蓋率愈高，藥品的需求量就可以少一些。