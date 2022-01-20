本土疫情升溫，順應居家防疫趨勢，乾杯集團旗下「老乾杯」推出「饌玉和牛壽司膳」頂級箱盒系列，標榜以魚子醬、海膽等奢華食材入饌，設計樣化口味節慶外賣餐點，從個人精緻獨享到多人派對分享，一應俱全，為過節美饌增添驚喜亮點。有望為集團每月帶動百萬營收，爭取防疫市場業績。

老乾杯「饌玉和牛壽司膳」箱盒系列以店內人氣名物「和牛壽司」搭配各式頂級食材，設計出「經典饌玉和牛壽司膳」、「豪華饌玉和牛壽司膳 - 海膽」與「豪華饌玉和牛壽司膳 - 魚子醬」3款口味選擇，豪華美饌以木盒盛裝、日式風呂敷包裹，不僅雅緻大方又顯貴氣，外送到府，勢必成為過節聚餐、派對菜色的驚喜亮點。即日起，全台老乾杯預購開賣，到店自取還享有折扣1000元的優惠價，請提前2~7天至官網下單。

有9種滋味的「經典饌玉和牛壽司膳」售價3280元，適合1~2人享用，油花豐腴的日本A5和牛，抹上特製月見醬汁，炙燒至5分熟，覆蓋於香Q的北海道七星米壽司飯，分別佐上蒲燒鰻、干貝、酪梨、鱈場蟹、海膽、鮭魚、天使紅蝦、香煎鴨肝、鮭魚卵9款各式高級食材，再以芥末、紫蘇等點綴風味，每一口都是驚喜的豐富滋味。

不僅可吃到老乾杯人氣名物「五貫和牛壽司組合」美味，更特別以海膽、蒲燒鰻、酪梨、鮭魚卵開發出四款新口味，「海膽和牛壽司」品嚐和牛的入口即化與海膽的鮮甜滑順交織出絕妙口感；「蒲燒鰻和牛壽司」在柔嫩口感下享用鹹甜醬香的濃郁滋味；「酪梨和牛壽司」酪梨獨有的油潤柔滑更加襯托出和牛的脂香甘甜；以及搭配一顆顆Q彈爆出鹹香海味的「鮭魚卵和牛壽司」，都是外賣才吃得到的限定口味。

另有2款奢華海陸滋味的「豪華饌玉和牛壽司膳」，9貫和牛壽司搭配一整盒日本新鮮直送木盒海膽，售價5380元。亦有搭配一整盒義大利GIAVERI魚子醬的選擇，用附上的珍珠貝匙，依個人喜好將魚子醬綴在和牛壽司上，每一口都可感受到海潮鹹香一顆顆在口中奔放，售價5880元；更將兩款頂級美饌組合起來推出「奢華雙重饌玉和牛壽司膳」售價9888元，適合3~5人享用，18貫日本和牛壽司搭配日本產海膽與義大利GIAVERI魚子醬2款高級食材，最適合在派對上奢華分享。