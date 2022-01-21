ØZI因性愛影片遭外流，19日在經紀人陪同下至敦南派出所報案。（陳君瑋攝）

謝和弦前妻Keanna日前坦與金曲新人ØZI有過關係，更秀出調情私訊對話紀錄，Keanna持續喊話要ØZI踹共、解釋清楚。桃色紛爭燒8天，ØZI今（21日）凌晨IG發文，似乎為此寫了一首歌「侵略性的浪漫」，歌詞寫道「我就是壞，有一點花……說話很曖昧，常常被誤會」，自認很常被人誤會，疑似也是在回應Keanna。

Keanna日前自爆和ØZI的露骨曖昧調情私訊對話，並承認說「我們曾經有過關係」，她也怒轟ØZI沒出面解釋，「我是砲友暈船嗎？」此番言論在演藝圈也引起不小風波。

不久候，ØZI後又被爆與前女友的一段48秒性愛影片遭外流，他在律師建議下於19日報案提告妨害風化，ØZI說：「不希望這件事情再波及傷害到其他人，並說父母也很擔心，接下來都交由警方處理。」

針對近來風波，ØZI 21日於個人IG寫下一段歌詞，歌詞寫到：「也許這讓我墮落，又也許這使我犯錯，但也沒什麼好說，因為我知道 I’m just bad，You love it，這種侵略性的浪漫」、「不太會處理感情，不太走心，卻太容易卸心防讓人靠近，I don’t really catch feelings，這是個安全感的問題」，最後的歌詞寫道：「我覺得也許這正是我需要的，好好找一個人，開始把我所有的浪漫都給她...」，傾吐心聲的歌詞似乎正是回應著連日來的紛紛擾擾。

在ØZI發文之後，不少歌迷按讚，其演藝圈好友如王陽明、瘦子、高爾宣、婁峻碩、周予天等也在其發文下面留言打氣，瘦子大讚：「水喔！完美！」