謝和弦前妻Keanna日前自爆和葉璦菱兒子、歌手ØZI有不尋常關係，還釋出兩人調情的對話紀錄，風波延燒8天，ØZI終於以一首「侵略性的浪漫」回應，瞬間安撫Keanna，還讓她心花怒放大讚：「詞真壞，我喜歡！」更默默在IG自我介紹多加上一個稱號，讓網友超傻眼。

Keanna先是在限時動態發文，截圖網友在ØZI新歌底下的留言：「謝謝Keanna讓我有新歌可以聽」，並回覆網友「不客氣」，同時也狂誇ØZI的歌「詞真壞，我喜歡」，並在IG簡介上多加了一行「墮落天使小bad bad」，後來還加上惡魔符號。

Keanna自稱是「墮落天使小bad bad」。(圖/翻攝自Keanna IG)

Keanna一連串的反應受到熱議，有網友在Dcard上發文酸道：「又把自己人設在自己是ØZI新歌主角，看來她很陶醉自己成功刷存在感。」引起大批網友認同，「還在船上下不來吧。」、「感覺是想宣示主權。」、「我說真的，不是她粉，路人看確實覺得歌是在寫她。」

ØZI在歌詞中提到，「我就是壞，有一點花，That’s how I am，這不是一天兩天，說話很曖昧，常常被誤會，就是個天生的playboy」、「也許這讓我墮落，又也許這使我犯錯，但也沒什麼好說，因為我知道 I’m just bad，You love it，這種侵略性的浪漫」，似乎在回應連日以來的爭議。