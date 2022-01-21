行政院1月13日通過《菸害防制法》修正案，將吸菸年齡提高至未滿20歲，全面禁止電子煙、加味菸，並納管加熱菸。國健署針對15至49歲民眾展開調查，發現青壯族群有5.5％使用電子煙，另有過半民眾（66.4％）支持政府禁止電子煙。

國健署委託世新大學鍾起惠教授團隊進行15歲至49歲青壯年族群對電子煙的認知態度網路調查，對象為「使用某公司註冊3個月以上之會員且年齡介於15至49歲之台灣地區民眾」，共計1068人參與。

調查顯示，電子煙使用率為5.5％，但其中有44.6％的使用者不清楚電子煙的煙油多數含有尼古丁成分。國健署委託食藥署抽驗市售電子煙油發現，近9成含有尼古丁，縱使不含尼古丁，也含甲醛、乙醛等有害物質，國內外甚至驗出毒品成分，使用電子煙不僅傷身也傷荷包，損人也不利己。

在傳統紙菸使用者中，有21.8％「目前也持續使用電子煙」（紙菸與電子煙併用），有41.9％「以前有，但現在沒有使用電子煙」，其原因以「花費過多」比例最高（39.2％），其次依序是「覺得不好用，改使用傳統紙菸」（22.％）、「覺得不好用，改使用加熱菸」（21.7％）及「使用後身體不適」（21.0％）；

另電子煙使用者中過半（52.8％）使用可添加煙油式的電子煙，此類電子煙煙油可隨使用者意願任意添加，國內外已查獲多起電子煙含毒品之案例，包括安非他命、大麻等毒品成分，極可能讓使用者染上毒癮，嚴重戕害身體健康，並將自己置於難以預測的健康風險中。

此外，這項調查也顯示，有過半、近7成（66.4％）贊成「政府禁止電子煙」；有67.5％不同意「電子煙可幫助吸菸者戒菸」、69.7％不同意「電子煙沒有產生煙臭味，在室內使用不會產生二手煙」的說法、72.8％同意「使用電子煙會危害身體健康」，但仍有27.2％不同意或不確定「使用電子煙會危害身體健康」的說法。

世界衛生組織（WHO）2020年2月5日發布聲明表示，有證據清楚地指出，大多數電子煙的氣溶膠中含有毒性的化學物質，包括尼古丁和可能引起癌症的物質，電子煙也會增加心血管疾病和肺部疾病的風險。另WHO最新報告亦指出，電子煙的煙油主要成分為丙二醇、甘油、尼古丁及其他化學添加物，許多標榜無尼古丁之煙油，皆檢測出含有尼古丁。電子煙若含尼古丁具高度成癮性，除會傷害兒童腦部發育外，更可能使人長期併用傳統菸品，或持續使用電子煙，而使吸菸者無法完全戒除菸品，若是雙重使用紙菸、電子煙者更會與呼吸道和心血管疾病的風險增加有關。

國外研究也發現，13至24歲的青少年曾使用電子煙被診斷出感染新冠肺炎的可能性是非吸菸者的5倍；曾吸紙菸又使用電子煙的雙重使用者，感染新冠肺炎的可能性是非吸菸者的7倍，顯示青少年使用電子煙及菸品不但影響呼吸系統和免疫系統，更是新冠肺炎的危險因子。

國健署提醒民眾，若發現身邊親友使用電子煙的理由是「為了戒菸」、「比紙菸危害小」、「對身體健康危害性小」等，請趕快告訴親友電子煙無法幫助戒菸，戒菸要找專業協助，可撥打免付費戒菸諮詢專線0800-636363，由專業人員協助訂定戒菸計畫，適時給予支持、鼓勵，讓親友遠離成癮陷阱。

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