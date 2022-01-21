陳文茜（右）覺得跟小S聊天百無禁忌很開心。（CATCHPLAY提供）

小S（徐熙娣）主持的CATCHPLAY綜藝節目《熙娣想聊》昨（20日）第5集邀犀利始祖陳文茜當來賓，在終極二選一單元中，小S尺度大開提問：「一位尺寸小，可是他服務非常周到，另外一位尺寸過人一等，可是他早洩，妳要選誰？」陳文茜嗆辣回答：「我選第一個，因為我覺得妳老公應該是服務周到但尺寸太小。」此話一出，令小S頓時無法招架，隨後替老公許雅鈞喊冤：「我老公是服務好，但是他融合了第二個，尺寸超人一等好嗎！」

在今日釋出的《熙娣想聊》精彩花絮中，在前進陳文茜的山中家園路途中，小S透露先前進電影院觀賞日本動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》時，在戲院哭到崩潰，她說：「劇情可憐到我眼淚直流哭到抽蓄，還跟工作人員拿超多衛生紙，然後一直擰得很大聲，坐我旁邊的同事也是這樣，哭到發抖，感覺好像快中風了一樣！」

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小S坦言：「我現在對真人，沒有辦法產生情慾耶，好想跟很多卡通人物上床，比如說炭治郎、還有那個日向翔陽，可是他們都才17歲而已，這樣是違法的，不過反正他們也不是真人！」主持人小S苦惱的樣子，相當逗趣。

小S抵達陳文茜既種花又看書的地方，女主人一邊向小S介紹環境，一邊讚嘆山中新鮮的空氣，小S直呼：「這裡的空氣好到，氣一路通到底，讓我現在想大便。」女主人陳文茜開嗆小S：「那妳去那邊大便好了，給我的花施肥，以後妳媽媽的骨灰就可以給妳擺這邊。」犀利的文茜姐妙語如珠，幾度令小S無法招架。

進到屋內，陳文茜邀請小S試躺她的床，她豪不猶豫地躺下去，大讚：「還不錯耶！」狠遭陳文茜腳踩並稱讚小S身材好，陳文茜說：「聽說妳的身材超好的，以前妳還沒嫁人的時候，別人去妳們家，他們都說妳上廁所都不關門，然後身材超好！」小S自曝：「我到現在還是這樣耶，比如去外地工作，工作人員可能都在房間客廳什麼的，然後我就說我要上廁所，我就會直接上，門都不關，他們就會說，妳可不可以關門啊？」隨興的小S說：「Why？大家一家親啊！」毫無拘束的巨星小S讓陳文茜大開眼界。

最後小S和陳文茜在暢談真心話中，結束了本集的《熙娣想聊》，小S感性地說：「真的很開心能跟文茜姐聊了這麼多有的沒的事情，妳有沒有也覺得有聊得很過癮？」文茜姐說：「和小S聊天總是百無禁忌，很開心！」《熙娣想聊》每周四下午5點在CATCHPLAY＋影音平台獨家上架。