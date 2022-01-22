2022年高雄市長選舉，藍營苦無人選，台北市議員羅智強與無黨籍立委高金素梅屢被視為披藍袍出征的熱門人選。有評論建議高金素梅選高雄、羅智強選桃園，國民黨台北市議員徐巧芯認為，高金素梅若去高雄選，她的特質跟特性，放在所謂的艱困選區裡，效果會出其不意得好；而羅智強若當去選桃園市長後，有能力去查前朝弊案。另外，

徐巧芯21日在中天政論節目《正常發揮》中表示，在2022年這場選戰中，國民黨想要進一步反攻，最重要的區域是在桃園，不只是要選贏而已，而是這個人有沒有能力在2024繼續發揮功能。徐巧芯說，她非常支持羅智強參選桃園市長，為何不是高雄？最大的理由是，檯面上很多人有意想要參選桃園市長，但她相信羅智強當上桃園市長之後，除了市政能夠做得好之外，他有能力去查前朝弊案。

針對高金素梅若去高雄選，徐巧芯指出，高金素梅若有趣這陣子的表現，有目共睹，尤其她非常有特色，也就是說，她跟民眾的親和程度，是別人討厭不起來的。還有高金素梅雖然戰力很強，但該講的事情，她都會去講，你看到高金，伸手不打笑臉人的樣子，就算跟她不同的政黨、不同的立場，也會覺得高金素梅這樣的特質跟特性，放在所謂的艱困選區裡面，效果會出其不意得好。因為對方會覺得或許高金素梅也是一個不錯的選項，可能受到的攻擊也會比較少，高金素梅可以去經營她自己的形象。

徐巧芯接著表示，最重要的還是高金素梅的意願，這陣子看到她的表現，我們也都覺得，如果2022年能夠跟高金素梅一起並肩作戰，是我們的榮幸。