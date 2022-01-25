許孟哲（左起）、孫協志、王仁甫跟大家拜年。（LiTV、中視提供）

白冰冰希望虎年老虎兇一點把疫情與病毒咬掉。（LiTV、中視提供）

豆花妹每年包給家人紅包都是最大包。（LiTV、中視提供）

峮峮過年最喜歡感受家人團聚時喝同一鍋熱湯的氛圍。（LiTV、中視提供）

中視除夕特別節目《虎虎生風旺旺年》，邀請台內招牌《我愛冰冰Show》白冰冰、陽帆、台一線，與《飢餓遊戲》孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝（豆花妹）、峮峮共同主持，並於除夕夜晚間8點開始，一連播出5小時，陪伴觀眾迎新年！5位主持人日前接受LiTV專訪，白冰冰一席暖心祝福外，當孫協志、許孟哲、王仁甫被問要包多少紅包給豆花妹與峮峮兩位妹妹時，三帥瞬間氣氛從歡樂轉「緊繃」。

問協志、孟哲跟仁甫，豆花妹跟峮峮表現如何？許孟哲搶先好評：很棒！真的很棒！因為我們原本已經覺得很棒了，結果到最後實際錄完之後，出乎意料更棒！」孫協志也讚：「我覺得大家可能都覺得說，女神怎麼可能玩遊戲？會好玩或好看？但她們完全不把自己當女的，這是最可怕的！」被問到今年應該會包紅包給兩位優秀妹妹吧！王仁甫說：「每次只要家裡的…這個晚輩開始賺錢之後，就沒有紅包了！妳們應該有賺錢了吧！有收主持費啦！」孫協志也接話：「通常家裡的邏輯是這樣…晚輩開始賺錢要包紅包給長輩！」許孟哲附和：「有工作就沒有拿紅包了！所以今年是妳們要包給我們三位！」讓兩位妹妹嘟嘟嘴、搖頭哀怨不已。

聊到最愛年菜，孫協志懷念天上外婆的炸土雞腿，許孟哲讚佛跳牆，王仁甫則是潤餅，豆花妹說：「爸爸的佛跳牆和紅蟳米糕！因為爸爸是個做菜放食材豪邁不手軟的人，我為人又不愛一陳不變，剛好佛跳牆餡料多樣，什麼都有容易滿足有時胃口不好的我！而紅蟳米糕除了好看大器，手藝超好的爸爸將米糕蒸煮的又香又Q，認真吃過的都說讚！」峮峮說：「我最愛就是火鍋，全家人一起喝著同鍋熱騰騰的湯，很幸福…很有凝聚感！」。

兩位妹妹今年事業豐收，預計將留時間好好陪家人，說到紅包，蔡黃汝說：「當然準備妥當！每年過年講到紅包真是又怕又愛！我家習俗比較特別，出社會後，家中每個人都會互包7份紅包（家人數），金額大小是秘密！然後不分輩份靠運氣抽！我7包紅包一視同仁，而且是家裡最大包！畢竟攸關總年度成績展，而且看到誰拿最大包時的喜悅，讓我很幸福！」峮峮則說：「加碼一定要的！而且我會多放幾天假好好陪家人！」

最後暖心的「台灣媽媽」白冰冰，說到事業豐收，今年犒賞員工的紅包是否加碼？「我覺得我們如果有那個收入，分享給大家是一件好事情！尤其今年虎年我覺得特別不一樣就是，傳統的台灣年，古早說屬虎的，人要生子、嫁老公、娶老婆，屬虎的要閃邊一點，表示屬虎比較兇就是了，但是現在時代不一樣，你如果發喜帖的時候，不會說你老婆屬虎，老公來就好！我反而很期待今年的老虎，在該兇的時候兇一點，把不好的疫情、病毒都咬掉！讓我們今年大家可以恢復健康，全世界可以恢復正常的生活！」