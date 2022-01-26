Omicron亞型「BA.2」近來現蹤高雄港，有研究指出其傳播力比過去的Omicron變異株更高，亦有專家指出，由於BA.2位點和原Omicron不同，恐更難早期檢測。對此中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內皆以基因定序方式檢驗，不會因此驗不到或誤判。

BA.2是Omicron菲律賓株亞型，羅一鈞說明，BA.2和原本廣泛流行的BA.1有30幾個共同位點，但也有20幾個不同，目前研究顯示，致病力和疫苗保護力沒有太大差別，有部分研究顯示傳播力可能增加1到2成，但有待更多研究證實。

羅一鈞表示，從高雄港群聚來看，個案數還有在增加，但相較於之前桃機引發銀行、餐廳群聚，增加速度沒有特別快速的情形。

至於有專家指出BA.2較難以早期檢測，羅一鈞表示，部分國家會以使用特殊試劑檢測Omicron，利用偵測該變異位點來初篩，但這個位點在BA.2是沒有變異的，因此可能誤判為Delta；不過他強調，國內沒有改變過檢測方法，都會用定序方式檢測，因此沒有驗不到或誤判的問題。