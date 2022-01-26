香港女星李麗珍因演出三級片《蜜桃成熟時》爆紅，成為不少人心目中的夢中情人，更有性感女神、三級片女神封號，而她和音樂人前夫許願所生的女兒許倚榕，也遺傳她的美貌基因，已長得亭亭玉立，近日過25歲生日的她，也久違更新IG並曬出近照，一頭披肩長髮氣質婉約，驚豔眾人。

許倚榕近日在IG曬出慶生照，只見穿著奶茶色毛衣的她，對鏡頭露出甜笑，相比媽媽的性感嫵媚，她更是氣質婉約，甜美外貌一點都不遜於媽媽，讓網友都驚艷不已。

許倚榕和媽媽都擁高顏值，但風格不太一樣。(圖／擷取自許倚榕IG)

而從許倚榕IG平時曬出的生活照看來，她也偶爾會展現性感小女人的風貌，但比起媽媽就多點健康美，雖然母女風格不太相同，但依舊都有張高顏值容貌和姣好身材。

李麗珍過去常出演甜美可愛的角色，卻突然轉型接拍三級片《蜜桃成熟時》，讓外界相當震驚，但也因此爆紅，她日前受訪時坦言，是和經紀人考慮許久的決定，不過她拍了3部作品後就拒絕再接拍，她也吐露是拍了後，發覺有很多重覆，所以決定不再拍了。

至於會不會怕導演要求來真的？她也驚訝表示：「我沒想過這個問題，我們當時露一露已經不得了，不會去想到這個問題。」