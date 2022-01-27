跟上愛情電影《當男人戀愛時》，掀起台式浪漫約會風潮並為搶情人節住房商機，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北西門館宣布推出「台式浪漫情人月限定住房專案」，即日起至3月14日住開放預訂入住，精緻雙人房最低2100元起。入住免費贈送in89豪華影城西門館雙人電影票，搭贈台式約會必吃經典木瓜牛奶配老牌碳烤雞腿，體驗最潮約會聖地「西門町塗鴉街」與「電影主題公園」，體驗專屬西門町式浪漫愛情，官網訂房加購高鐵車票享8折優惠，住房專案適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。

捷絲旅台北西門館表示，飯店高規格防疫採用紫外線清潔消毒，全數員工皆已完成第二劑疫苗接種，提供給旅人安心度假的旅宿環境。

捷絲旅台北西門館打造接地氣的台式浪漫約會，特別推出「台式浪漫」優惠住房專案，入住即贈送in89豪華影城西門館雙人電影票，結合電影經典場景，重返男女主角約會時，必點的浪漫時尚飲料「木瓜牛奶」，搭贈當地人推薦約會絕配，飄香四十餘年西門町老字號最強「三吉外賣」碳烤雞腿，情侶約會兼品嚐美食，體驗專屬於台灣年輕人直接式的愛情。電影結束後倆人更能愜意悠閒漫步西門町街頭，在最潮塗鴉街和電影主題公園美拍打卡，與另一半留下難忘回憶。