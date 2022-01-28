春節9天連假29日開始，28日最後一個年前工作日，在新北市板橋車站出現搭車返鄉人潮，大家拖著行李準備回家團圓過新年，在進入月台前也不忘做好實名制防疫。（趙雙傑攝）

在新北市板橋車站出現搭車返鄉人潮，家長帶著小孩拖著行李準備回家團圓過新年。（趙雙傑攝）

新北市板橋車站出現大批搭車返鄉人潮，準備回家團圓過新年。（趙雙傑攝）

春節9天連假29日開始，28日最後一個年前工作日，在新北市板橋車站出現搭車返鄉人潮，家長帶著小孩拖著行李準備回家團圓過新年。（趙雙傑攝）

春節9天連假29日開始，28日最後一個年前工作日，在新北市板橋車站出現搭車返鄉人潮，準備回家團圓過新年。（趙雙傑攝）

春節9天連假29日開始，28日傍晚國道一號林口路段湧現首波返鄉車潮。（鄧博仁攝）

春節9天連假29日開始，新北市長侯友宜（左）28日特別前往新北市板橋車站視察疏運情況和慰勞值班人員感謝他們的付出。（趙雙傑攝）

春節9天連假開始了，民眾提前買好票返鄉，台鐵春節連全線加開各級列車423列次，高鐵則加開463班次列車幫忙疏運，而國道也出現首波返鄉車潮，在新北市板橋車站出現搭車人潮，有人提著大包小包行李也有人攜家帶眷，準備返鄉過節，而新北市長侯友宜也特別前往視察疏運情況和慰勞值班人員感謝他們的付出並和大家拜個早年。