用鏡頭看台灣》春節9天連假開始！返鄉人潮湧現 回家團圓過新年 20:522022/01/28 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 春節9天連假29日開始，28日最後一個年前工作日，在新北市板橋車站出現搭車返鄉人潮，準備回家團圓過新年。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 春節9天連假29日開始，28日最後一個年前工作日，在新北市板橋車站出現搭車返鄉人潮，大家拖著行李準備回家團圓過新年，在進入月台前也不忘做好實名制防疫。（趙雙傑攝） 在新北市板橋車站出現搭車返鄉人潮，家長帶著小孩拖著行李準備回家團圓過新年。（趙雙傑攝） 新北市板橋車站出現大批搭車返鄉人潮，準備回家團圓過新年。（趙雙傑攝） 春節9天連假29日開始，28日最後一個年前工作日，在新北市板橋車站出現搭車返鄉人潮，家長帶著小孩拖著行李準備回家團圓過新年。（趙雙傑攝） 春節9天連假29日開始，28日最後一個年前工作日，在新北市板橋車站出現搭車返鄉人潮，準備回家團圓過新年。（趙雙傑攝） 春節9天連假29日開始，28日傍晚國道一號林口路段湧現首波返鄉車潮。（鄧博仁攝） 春節9天連假29日開始，新北市長侯友宜（左）28日特別前往新北市板橋車站視察疏運情況和慰勞值班人員感謝他們的付出。（趙雙傑攝） 春節9天連假開始了，民眾提前買好票返鄉，台鐵春節連全線加開各級列車423列次，高鐵則加開463班次列車幫忙疏運，而國道也出現首波返鄉車潮，在新北市板橋車站出現搭車人潮，有人提著大包小包行李也有人攜家帶眷，準備返鄉過節，而新北市長侯友宜也特別前往視察疏運情況和慰勞值班人員感謝他們的付出並和大家拜個早年。 春節連假國道車潮湧現 明日午前這5大地雷區最塞 大樂透春節加碼今起連開15天 頭獎上看4億 還有360組百萬大紅包 #春節 #天連假 #返鄉 #加開 #疏運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節疏運 國道0～5時暫停收費 04:102022/01/28 社會新聞 侯友宜火車站視察春節輸運 取消發福袋避免人潮聚集 19:582022/01/28 生活 2000個春節平安袋 助弱勢過好年 04:102022/01/28 地方新聞 中市警春節執勤為民服務 警友會力挺鼓勵 11:292022/01/28 寶島 春節來逛台中7期商圈 用路人可以這樣開避塞車 11:172022/01/28 生活 春節不禁內用 嚴格實聯制 04:102022/01/28 財經要聞 返鄉也要勤防疫！楊文科視察高鐵疏運、慰問計程車司機 18:382022/01/28 生活 春節疏導交通防酒駕 警政署全力動員 12:292022/01/28 社會 春節連假前最後一天上班 烏日警著重金融、交通維護 10:102022/01/28 寶島 放大年終獎金 富邦證五招教戰 16:022022/01/28 財經 台南春節照常打疫苗 初一開設BNT接種站 16:352022/01/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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