小鐘自嘲一毛不拔。（台視提供）

台視《綜藝3國智》今（5日）邀命理師詹惟中和客家一哥小鐘，陪觀眾迎新春。製作單位照例送上象徵一元復始的1元紅包，正當大家覺得有點少時，詹惟中便從口袋拿出了厚厚一包紅包袋，眾人看到就是一陣開搶，眾人合力拱詹惟中包開工紅包，哈孝遠率先發難：「之前跟彩樺姐一起開工，1人發1千耶！」小鐘趁勝追擊：「以老師您的地位，就是財神爺呀！」詹惟中聽了大器表示：「今天1人2000元，等下誰對我最尊重、加碼3000！」

大家聽到同時簇擁而上獻殷勤，又是搥背、又是按摩，讓他笑的合不攏嘴。哈孝遠趁機從詹惟中口袋摸走紅包，大家當場「分贓」，詹惟中看著大家把他的紅包錢分光，傻眼表示：「你們這是甚麼集團！」不過他似乎不以為意，直說：「沒關係，等下還有更大包的，我請小鐘吃飯，隨便一攤就5萬塊了！能夠跟這些演藝圈的菁英在一起，每個人送個3、5千，小事嘛！」主持群立刻改口稱詹惟中為「詹神」。

大家接著把目標轉向小鐘，王少偉表示：「小鐘哥前一陣子才過50大壽，是不是要比照辦理。」小鐘自嘲：「詹老師大方，我是一毛不拔，我哪有這麼傻啊！一開工就來散財。」大家一開場就收到大紅包顯得相當開心，此時工作人員卻過來回收，小鐘吃了悶虧，激動表示：「好人都你在當，壞人都我在當、你假灑錢，搞得我很小氣。」詹惟中則拍胸脯保證：「先還過來，結束的時候一定每人都發2000好嗎！」