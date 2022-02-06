男星黃少祺3日驚曝在美國的老婆、2個兒子都感染Omicron病毒，連小姨子一家共8人通通遭殃，引發外界高度關注；昨(5日)黃少祺更新臉書動態，並親自回應妻兒的身體狀況。

黃少祺5日在臉書PO近距離自拍照，寫道：「很呆嗎？哈哈，年假都在家耍頹廢的結果」，畫面中，只見他戴著一副黑框眼鏡，下巴周圍長滿鬍渣，不過肌膚就像水煮蛋般白嫩光滑，完全看不出真實的年紀，被一堆網友留言誇讚「一樣很帥」、「凍齡男神」等，其中一名網友則問：「兒子和老婆都還好嗎？看到新聞很擔心他們的身體狀況」，釣出黃少祺本人回覆：「好多了，謝謝」。文末附上一顆愛心的符號，讓網友替他鬆一口氣。

黃少祺先前有提到兒子因要到美國留學，所以由老婆陪同一起飛往當地，他留在台灣負責拍戲養家，3日黃少祺卻在臉書表示妻兒3人確診Omicron病毒，兒子的症狀有發高燒到40.1度、肚子痛、嘔吐，老婆則是全身痠痛、無力、喉嚨痛，讓他既擔心又心疼。

恐怖的地方不僅如此，根據《ETtoday星光雲》報導，黃少祺的大兒子Jeremy除夕慶祝10歲生日，老婆住在美國的妹妹一家也來參與，隔日小兒子Ethan開始發燒，慶生會的8個家人陸續確診Omicron病毒，可見傳染力超強。

黃少祺在臉書透露，由於美國處理確診病患的方式主要為居家隔離、服用退燒藥，兩個兒子燒個3天後逐漸恢復活力，這才放下心中的大石頭，隔空向孩子們打氣：「爸爸祝你們平安健康，休養好之後開心上課。」

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