范文芳推出兒童繪本。（凱渥提供）

范文芳推出兒童繪本。（凱渥提供）

去年才創立糕點品牌的范文芳，虎年依舊發威，即將在2月10日推出最新的兒童繪本，首波主打推出《范文芳的雙語繪本：大聲的棒棒》與《范文芳的雙語繪本：病毒星球》，范文芳說：「能夠出一本真正兒童的插畫書，是我從小的願望，這次實現了！」

范文芳自從當了媽媽之後，就開始讀很多的書籍給兒子聽，每當看到插畫書籍時，就會想起自己小小的願望，就在當下心裡頭有一個聲音說：「如果我能出一本華語的插畫書，讓Zed多多接觸華語，那會有多麼美好。」並分享這次兒童繪本的看點則是「不需說教，也不用嘮叨，用可愛擬人化的方式，讓孩子學習生活禮儀和衛生觀念。」以及「有趣詼諧的故事，帶孩子發現自己的小問題，也留下想像空間，讓孩子思考更好的答案。」

這次的出書動機主要是受到兒子Zed的啟發，原來Zed喜愛讀各式各樣的書籍，繪本類的書籍也是Zed最愛的類型之一，但卻很少看華語的書，幾乎都是讀英文類的書籍，范文芳分享：「每次買一些華語書給他看，他沒有很大的興趣，希望這次親自出的書，能讓我兒子開始愛上華語。」而Zed早在新書上市前，就已經搶先看了媽媽的新書，原來在范文芳創作過程中，他非常注意媽媽做甚麼，范文芳繪畫《大聲的棒棒》時，Zed就不時跑到媽媽旁邊問：「妳在畫我嗎？」范文芳開心形容：「每次我在創作繪畫時，Zed都會問這個是不是自己？ 甚至還會教我要怎麼畫。」

而在范文芳第四本的繪本中(還未上市發表)就有畫海洋生物，很愛大自然生物的Zed，會很興奮地跑到媽媽旁邊下指導棋，但有些時候畫的不是他所想像的時候，Zed會把自己的百科全書拿給范文芳參考，並用像小大人的方式說：「媽媽，這些書，妳可能會用得到！」

暌違16年范文芳再次拾起創作之筆，很期待之後自己能陸續出很多不一樣的兒童繪畫本，不論任何形式，可以有故事題材教育性強烈的，也可以有很好笑的，她希望畫出更多的快樂，給小朋友與保有童心的大人們。「好期待！我首次的雙語兒童繪本推出了，這是近年我以一位母親與演員的觀察，為孩子們發想並繪製的雙語兒童故事，獻給喜愛我的你們，希望你們會喜歡！」