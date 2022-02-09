雙北、桃園確診全校停課14天 陳時中：嚴格了點

開學在即，為了備戰校園防疫，包含台北市、新北市以及桃園市都宣布，只要出現一名確診個案，就全校停課14天，會不會呼籲其他縣市跟進？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這樣的做法「稍微嚴格了點，停課14天恐怕影響學生課業，應在跟教育部討論」。

由於Omicron傳播快速，陳時中表示，這段時間匡列範圍比較廣，且會有預防性的匡列，有三、五、七天不等，根據後來檢驗情況在適時的延長或是取消。至於校園防疫，中央政策仍維持，一人確診，全班

根據中央現行高級中等以下學校停課標準規定：1班有1位師生確診該班停課，1校有2位以上師生確診，該校停課。對於對於雙北和桃園比中央祭出更嚴格做法，是否表示校園風險很高，會不會呼籲其他縣市跟進？

陳時中說，這段時間因應傳播速度快速，匡列都會比較廣，因應快，會有預防性群聚可能性高的就會預防性匡列，三五七天不等，根據後來檢驗的情況，再來適時的延長或是取消都是因應傳的素度快有預防性匡列。

至於是否太嚴格？陳時中回覆說，「這部分是稍微嚴格了一點」，停課到十四天會不會影響學生課業還要跟教育部討論。

不過，他也說，以中央防疫部門立場，若社會成本可以負擔下，管理嚴格是不反對，但牽涉到學生教育的問題，可能要有相關配套。