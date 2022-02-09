北市家長陪小孩居隔卻成確診者 柯文哲：將重擬陪病規則

台北市今日新增1例本土個案，與先前點點幼兒園群聚案有關，為一名父親（案19386）陪幼兒園的孩子居家隔離而確診，媒體詢問家長陪病匡列孩童的SOP是否要改正。台北市長柯文哲今表示，已要求臨床小組重擬陪病規則，但撰寫完整的SOP還需要時間。

柯文哲日前對外表示，原本沒染疫的家長，去陪12歲以下被匡列的孩童後確診，他認為這部分還要想一下，坦言現行的SOP仍有改善空間，但沒說得很清楚。北市府下午舉行防疫記者會，媒體再度詢問相關規範是否已出爐。

柯文哲指出，點點幼稚園6個案例中，就有6個家長因為照顧小孩變成確診者，雖然這些人就算確診，有打疫苗的話症狀不會太嚴重，但他覺得還是不太對勁，因此現在有在重擬規則，包括硬體、軟體的相關規範，目前臨床小組正在寫SOP、指引，需要一點時間研擬。

柯文哲表示，初稿他有看過，比如防疫旅館的房間若是特殊房型要怎麼規定；目前為止，如果小孩送到醫院，原則上家長還是會陪同，才會有傳染的狀況，所以未來在醫院、防疫旅館的相關陪病規則怎麼走必須要有明確指引，但初步研擬的東西還不夠完整，他已請團隊再寫一遍。