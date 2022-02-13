株式會社寶可夢特地準備了共100張的卡牌贈送給林柏宏。（株式會社寶可夢提供）

瘋迷全球的寶可夢集換式卡牌迎來25週年，寶可夢集換式卡牌代言人林柏宏與黑嘉嘉、持修及寶可夢系KOL共同拍攝形象廣告，13日於記者會中暢談廣告拍攝心得，談到自己是第一次接觸到大型的百人卡牌對戰感到非常興奮，透過卡牌對戰讓他不斷回想起以前自己喜歡的寶可夢，和認識到新的寶可夢，相當棒的拍攝體驗。此外，林柏宏也透露自己最喜歡的寶可夢卡牌為「皮卡丘V」，並在現場也進行了一場卡牌對戰。

呼應本次「初階牌組100」，株式會社寶可夢則特地準備了共100張的卡牌，作為驚喜贈送給林柏宏。他開心到不停繞著看有哪些卡牌，不斷驚呼「這裡還有小火龍耶！」他也說自己要將這個禮物掛在家中餐廳跟客廳中間，，這樣姪子、姪女如果來家裡玩，他就可以跟他們炫耀。

而被問到西洋情人節，他說今年也是在工作，沒有特別計畫，但貼心地說，「希望當天趕快收工，讓工作人員都可以趕快去過情人節」。被問擇偶條件，他發揮稱職代言精神表示：「希望對方會玩寶可夢卡牌，就可以有很多樂趣！」並表示如果現在有情人，就送她寶可夢卡，對方會開心吧！至於送過最特別的情人節物？「就是幫她打掃家裡。」而自己收過特別的禮物？就是手做的手工藝品，覺得比買禮物更有心意。

他說自己代言寶可夢集換式卡牌後，身邊每一個小朋友超開心，因為有先拿到一些，過年期間就是「寶可夢富翁」，親戚小孩還問說「可以把多的寶可夢卡牌寄到我們家嗎」，因為他有各種珍貴卡牌，小朋友看到以後都非常興奮。