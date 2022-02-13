中央流行疫情指揮中心13日公布新增12例新冠肺炎本土個案，一名新北市30多歲的室內設計師、個案19665，11日曾搭乘國光號1826線由台北轉運站至台中國光客運水湳站，下車後騎機車前往拜訪客戶，下午從國光客運水湳站搭乘1826線返回北部，無其他公共足跡，但市府為求謹慎積極調閱其手機軌跡，衛生局匡列相關工作人員及客戶計5人，PCR採檢均為陰性，足跡已清消完畢。
台中市政府今日下午接獲北部縣市通知擔任室內設計師的個案19665，曾於11日來台中市，衛生局立即展開疫調，經查該個案11日上午9時許搭乘國光號1826線，由台北轉運站至台中國光客運水湳站，下車後騎機車前往拜訪客戶。
這名室內設計師並於11日下午4時由國光客運水湳站搭乘1826線返回北部，無其他公共足跡，目前匡列相關工作人員及客戶計5人，PCR採檢均為陰性。
衛生局表示，該個案陳述除了去國光客運水湳站外，無台中市其他公共場域足跡，市府為求謹慎積極調閱手機軌跡，並於14日及15日於中國醫藥大學附設醫院開設快篩站，請同時間有足跡重疊的民眾前往篩檢，市府將持續堅守防疫，全面防堵疫情。
市府呼籲民眾，配合各項防疫措施，盡速完成疫苗接種，外出務必全程戴口罩、勤洗手、避免到人潮擁擠的公共場所；如有出現發燒、上呼吸道症狀者，應佩戴口罩，勿搭乘大眾運輸，趕快就醫。
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