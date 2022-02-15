嘉義縣竹崎山區日前發生流浪比特犬咬死家犬引起討論，上月布袋鎮又發生一起比特犬咬死流浪狗事件，一位鎮民代表飼養的比特犬掙脫後，咬死愛狗人士飼養的犬隻，嘉縣家畜所目前已介入調查，今天發出通知要求飼養人到案陳述意見，若屬實，將依動保法開罰。

據檢舉民眾指出，布袋某鎮代飼養的比特犬1月22日下午掙脫，咬傷鄰居愛狗人士飼養的黑狗後，黑狗跳進路旁排水溝逃生，比特犬卻窮追不捨，跟著跳入水溝將黑狗咬死，過程且全都被一旁民眾錄下。據了解，該鎮代所飼養的比特犬並非第一次掙脫，過去也曾有傷人案例，但飼主並未改善相關情況，甚至對家畜所人員表示自己「不想養了」。

家畜所所長林珮如表示，所內日前共收容11隻比特犬，目前已有4隻被領養，剩餘7隻，縣內合法登記飼養的比特犬共有106隻。先前在竹崎山區發生比特犬咬死狗的案件目前雖未捕獲到該犬隻，但該果園的主人已與該犬隻培養感情，待其戒心降低，再由家畜所人員帶回安置。