納豆今年1月底因腦出血開到住院，雖然脫離險境，已經清醒，納豆住院第24天，今（16日）驚傳因後遺症影響，至今還無法認人，甚至無法跟人說話和有肢體動作，讓女友依依相當心疼，不過對此，納豆經紀人稍早表示：「我這幾天都有跟納豆視訊通話，狀態並非報導所寫的，謝謝大家。」

納豆在上月24日傳出腦出血、緊急送往醫院救治，更傳出2度進入手術室進行引流手術搶救的消息，震驚各。而女友依依在情人節當天首次曬出納豆躺在病床上、2人牽手的照片，透露他已經撐過最難熬的時間，未來也會繼續陪著納豆走完這條路，並且當個不會讓他擔心的女朋友。

納豆經紀人當時也發聲明表示，「這陣子非常感謝院方的照顧，以及家人和依依的陪伴，更謝謝一直關心納豆的大家。接下來納豆原有一些工作的安排，但避免太操勞導致休養不足，醫生建議這段時間要讓他多休息、不要急著上工。與家人溝通後，已向各單位告假到五月份，很抱歉造成大家的困擾，也謝謝工作夥伴們的體諒。這段時間辛苦各位媒體朋友，請讓豆哥好好休息！未來納豆還有很多事情等著他去做，等他準備好了請大家再給予他鼓勵與支持。」