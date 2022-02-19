今天正式進入「雨水」節氣，開始春雨綿綿的天氣，北部更為明顯，運勢命理網站「旺好運」命理師邱彥龍表示，這段時間身居上位的人要特別注意，局勢動盪不安，恐會有人圖謀不軌，另外2/18至2/20巧遇渣男日時，這三天出生的孩子雖然聰明又有魅力，但是婚姻運頗為不順，要特別當心。

邱彥龍老師指出，雨水到春分這段時間「焦氏易林」屯之泰卦象有云：「坐位失處，不能自居。賊破王邑，陰陽顛倒。」凡是位居上位，身分為領導人、企業家、老闆或官員等角色，位置容易動盪不穩，會有反客為主、鳩佔鵲巢的現象，建議先站穩腳步，儲備能力，穩定累積財富，把自己壯大，不要著急做任何決定，發現問題時要靠多方溝通協調解決，勿立即兵戎相向，否則最後只會兩敗俱傷，不但自己得不到任何利益，可能還會讓小人和有心人撿到現成的好處。

邱彥龍老師提醒，節氣雨水前後三天(2/18-2/20)之日剛好巧遇八字水木相生，雖然18日壬寅年壬寅月壬寅日壬寅時一卦純清組合，但此時太陽弱陷又空亡，太歲正沖月亮，所以這三天並非安葬跟結婚的好日子，且是標準渣男日時，所以這三天出生的小孩雖聰明伶俐、才智過人、文彩非凡、風流倜儻，是個充滿魅力的人，但唯獨婚姻辛勞，要特別注意。

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