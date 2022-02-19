家扶基金會期待透過獎助學金的幫忙，減緩扶助家庭經濟壓力。（林良齊攝）

家扶基金會期待透過獎助學金的幫忙，減緩扶助家庭經濟壓力。（林良齊攝）

今年大三的小丞（化名）因為父親患有心臟疾病，並在他就讀高中時病況加劇、無法工作，因此從就讀高職餐管科二年級時就開始在蛋糕店打工並且獨自支付生活費、學雜費，他坦言，高職時每學期開學學雜費、證照費、食材費近2萬元難以支付，所幸家扶適時提供協助，至今已讀至大學三年級，目前持續考取各項證照，未來也要去蛋糕店工作。

小丞說，就讀高中時爸爸身體狀況不佳、無法工作，雖然家人反對打工希望他專心讀書，但每學期學雜費、證照費、食材費合計近2萬元付不出來，也使他一定要去打工，雖然上大學後取得低收入戶證明學雜費減免，但還是要負擔食材費、證照費，每學期也要近2萬元，所幸透過家扶基金會大專獎助學金提供協助支應。

小丞除了在課堂上練習證照考試外，也時常透過家扶基金會台北服務處據點練習，他說，目前已有蛋糕店想找他進去工作，但畢竟烘焙知識可能學也學不完，因此仍要加緊學習。

今年就讀大四生命科學系的珊珊（化名），國小時父母離婚，由媽媽單獨撫養其兄妹長大，因為患有聽障、因此上課時喜愛自己看書，也對生物感到興趣才會就讀生命科學系；珊珊回憶，小時候過年時因為家裡經濟困窘，因此鮮少機會吃年菜，總是要看其他人有無吃剩的年菜才有得吃，也才知道家裡經濟困難。

珊珊說，今年畢業後會先準備高考，希望能夠考取外，此外，目前也透過家扶基金會的獎助學金購置許多烘焙設備，希望能夠製作「無蛋奶烘焙」朝自己的夢想邁進。

台北家扶中心透過專業服務使受扶家庭生活穩定、提升教育及累積資產，每年寒、暑假更會為扶助學子引進助學資源，資助對象涵蓋國小、國中、高中、大學各年齡層的兒童與青年，期待透過獎助學金的幫忙，減緩扶助家庭經濟壓力，助學子在學習歷程獲得更多機會；捐款可洽台北家扶官網。