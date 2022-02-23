鋒面挾冷空氣今天又報到，低溫再回降到10度，全台連雨多日簡直快發霉，不少人開暖氣保暖兼除濕，但台電表示，開暖氣是無法除濕的，但溫度上升空氣中含水量會變多，相對濕度降低，因此感覺上會比較不潮濕，但其實水氣還是在。

天氣又濕又冷，開暖氣可順便除濕嗎？台電粉專「電力粉絲團」日前在臉書發文指出，開暖氣是無法去除室內水氣的，開暖氣後會覺得沒那麼潮濕，是因為暖氣讓室溫提升，使得空氣中含水量變多，相對濕度降低，所以覺得有除濕效果，一旦把暖氣關掉，溫度下降、空氣的含水量變低，相對濕度就會回升，潮濕的感覺又會回來了。

「電力粉絲團」指出，這是因為水氣還在室內，只是換種形式存在，所以開暖氣是無法去除室內水氣的，若想真的移除空氣中水氣，還是要用除濕機。

對此，網友紛紛留言：「懂了」、「我在家解釋得很辛苦喔!」、「其實開冷氣也不會除濕，冷氣一關濕氣就回來了」，也有人表示，「開冷暖空調就解決啦」。