花蓮1名2歲余姓女童連續2周出現間歇性流鼻血，家人原以為是因時常搓揉鼻子造成，怎料女童母親在幫她洗澡時，赫然發現鼻孔內有黑色不明物體在鑽動，嚇得趕緊送醫救治。經耳鼻喉科內視鏡檢查，發現女童鼻腔內有條近2公分的鼻蛭在遊走，所幸將女童全身麻醉後，順利將鼻蛭取出，女童也在治療後恢復正常。

慈濟醫院耳鼻喉科醫師林廉捷表示，余姓女童家裡附近有山泉水，疑在玩水過程中，摸到水中的鼻蛭幼蟲後再摸鼻子，以致鼻蛭鑽進鼻腔內，女童雖鼻子有異物感，但因年紀小，無法清楚表達不適，只是一直搓揉鼻子，斷斷續續地流鼻血。

花蓮1名2歲余姓女童連續2周出現間歇性流鼻血，經耳鼻喉科內視鏡檢查，發現鼻腔內有條近2公分的鼻蛭在遊走，所幸就醫後順利將鼻蛭取出，女童也在治療後恢復正常。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

然而女童家人在幫她洗澡的過程中，發現鼻孔內，有個黑頭在鑽動，先是帶她到診所以鼻炎診斷治療，經醫師診斷發現鼻孔出現異常的黑頭，趕緊送到慈濟慈院急診，經耳鼻喉科內視鏡檢查，確認該黑頭為一條近2公分長的鼻蛭，且不時在女童的下鼻道與中鼻道之間游走。

花蓮1名2歲余姓女童連續2周出現間歇性流鼻血，經耳鼻喉科內視鏡檢查，發現鼻腔內有條近2公分的鼻蛭在遊走，所幸就醫後順利將鼻蛭取出，女童也在治療後恢復正常。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

慈濟醫院當時考量女童年幼，因此安排手術室，先替她進行全身麻醉，再朝鼻腔內噴麻藥，醫師見鼻蛭在下鼻腔穩定後，順利將其夾出，不過其活動力強，不時扭動，經醫師放置紗布後，才逐漸萎縮、失去活力，而女童也在治療後恢復正常。

慈濟醫院統計，每年平均有10件的鼻蛭病人就醫，年齡層分布從2歲到80歲都有，去年10月還同時有3位病人求治，感染主因多為接觸溪水、河水等戶外水源。

林廉捷指出，依經驗，鼻蛭較常出現在中鼻道或下鼻道，但也曾發現鼻蛭寄生在口腔、呼吸道、眼球周圍等黏膜覆蓋部位，甚至出現在咽喉，導致病人長期咳血。

他說，鼻蛭進入人體後，通常病人會有異物在鼻子動的感覺，但小朋友不善表達，通常會出現間接性鼻血，提醒家長一旦發現孩童有類似症狀，可到耳鼻喉科門診就醫，進一步檢查找出原因，民眾若出現經常性流鼻血、鼻部搔癢、有異物感等狀況，也應立即就醫。