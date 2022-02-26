俄羅斯日前揮軍入侵烏克蘭，已經兵臨首都基輔，俄烏戰爭不斷延燒，在全球掀起軒然大波。長相清秀的在台烏克蘭人鄭莎莎坦言，直到最後時刻，她都不會想到一個人會做出那麼壞的事情，而且還選在凌晨4、5點攻擊他們。

在台烏克蘭人鄭莎莎25日在《關鍵時刻》節目中被問到當時都沒有感覺到俄羅斯總統普丁要進攻烏克蘭了嗎？鄭莎莎表示，從2014年以來，俄國就一直在東部邊界攻擊烏克蘭，已經8年了，都一直在打仗、也一直有人死亡。她甚至坦言，直到最後時刻，她都不會想到一個人會做出那麼壞的事情，而且還選在凌晨4、5點打他們，那時大家都還在睡覺，當然不會料到最終戰爭會來到。

鄭莎莎感嘆說，在2022年的此時此刻，大家難道不能好好的談一談並解決問題嗎？為什麼要拿武器去打其他國家？

鄭莎莎表示，很多烏克蘭民眾主動跑去跟政府說，他們要加入烏克蘭軍隊，因為他們只能靠自己。普丁則威脅其他國家，指出如果有一些國家想要幫助烏克蘭，就會遇到很多問題，很多國家就會說「不好意思」。被問到有被世界拋棄的感覺嗎？鄭莎莎說，她有看到新聞，其他國家也知道普丁有核武，所以大家當然會比較小心；她也感謝其他國家對俄羅斯展開制裁。