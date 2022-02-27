網紅蘇淼淼作風高調，平時喜愛在Instagram火辣照，吸引10萬人追蹤，她利用高人氣涉嫌違法宣傳及收受賭注，遭警方拘捕，日前交保獲釋後，不改高調作風立即在社群曬出上空照造福粉絲。

根據《香港01》報導，陳冠希舊愛Cammi近日被捲入網上宣傳賭博事件，而另一位網絡紅人蘇淼淼同樣在事件當中，香港警方指出蘇淼淼，涉嫌「推廣或便利收受賭注」及「向收受賭注者投注」，雖然已獲准保釋候查，但需要在三月上旬向警方報到。才剛交保的蘇淼淼不影響心情，近日在社群曬出火辣美照，只見她穿著低胸背心極短褲，大洩超兇上圍；隔一日似乎覺得誠意不足，再PO出一張僅穿著綁帶開洞熱褲的上空照，蘇淼淼成功吸引不少網友目光。

對此，根據《賭博條例》在香港對着電腦下注，整個行為就是在香港進行一個賭博活動，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年。

蘇淼淼才剛交保的不影響心情，在社群曬出火辣美照。（圖/reererre IG）

蘇淼淼曾因為家境富裕出手闊綽遭歹徒盯上，歹徒持刀恐嚇，將兒子和傭人綁在一起毆打，自己則是手腳被綁住後遭扯頭髮痛毆，之後家中財物被洗劫一空，總計損失高達上千萬元，且歹徒那時還將才6個月大的寶寶弄傷頭，讓她氣到直呼：「誰可以幫我寶寶討回公道？」