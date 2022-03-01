陳意涵2018年與導演老公許富翔結婚後，隔年生下兒子「小初」，去年(2021)11月再順利產女「剉冰」，忙碌養育一對兒女其樂融融。平時她除了「育兒經」也常分享個人日常，今(1)日陳意涵就在IG限動分享了一張YouBike的照片，並附上3個哭臉表情說：「好想見見這個騎士」。

陳意涵今(1)日在IG限時動態分享一張照片，可以看到她是站在人行道的視角，一邊是柏油自行車道與馬路，另一邊則是騎樓，正中間則婷著一輛YouBike，畫面看似沒有什麼特別之處，但仔細觀察卻可發現，這輛YouBike的座墊被調得非常高，足以推測上一位使用者「腿相當長」。

陳意涵PO出座墊被調很高的單車，並附上哭哭臉表情。（圖／取自陳意涵IG限動）

看到YouBike座墊被調整到那麼高，讓身高163公分的陳意涵忍不住說：「我每次看到椅墊調這麼高的YouBike，都好想見見這個騎士」，句尾附上3個「滴下眼淚」的表情符號，看來這是當場唯一能馬上使用的單車，顯見她的心情不甚美麗，訴說了她這般個子嬌小女生的日常心聲。

陳意涵之前也曾在臉書透露，自己不愛用漱口杯刷牙，覺得「杯底容易發霉、髒髒的」，於是她都「以口就水」來直接漱口，並好奇問：「有人跟我一樣不愛用漱口杯嗎？」貼文曝光後引起大批網友討論：「確定一早起床這樣頭不會扭到嗎？我也是用手接捏」、「用口接，頭好痠的感覺」，甚至還釣出「藍勾勾」大咖好友李李仁回應說：「我用嘴接水漱口」，小婦人的日常生活引起不少共鳴。