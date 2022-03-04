台灣餐飲業大黑馬-築間餐飲集團，去年衝出30億元的好業績，今年營收目標將挑戰55億元！築間集團宣布，2022年首場台北加盟展，將首度開放「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」兩品牌加盟，展期4天祭出20名、每人100萬的加盟創業金！築間不惜砸下2000萬重金，準備用最實質的方式，號召更多加盟主加入築間行列。

築間餐飲集團旗下六大品牌，目前全台總店數已達102家，單月吸客超過50萬人次，2021年創下30億元的營收！隨著疫情穩定，築間逆勢展店氣勢如虹，2022年展店目標預估可達150家以上，營業額挑戰55億元。

築間餐飲集團表示，單日可熱銷超過2萬鍋的「築間幸福鍋物」，加盟最低門檻320萬元起，保障年毛利最高可達888萬元；近年來市場對於吃到飽的用餐需求相當熱絡，這次首度開放「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」火、烤兩大品牌加盟，尚未開展就接到不少詢問「冒煙商機」的電話，甚至很多因疫情倒閉的餐廳，房東乾脆自己接下，用現有設備去調整改造跨足餐飲業，兩品牌加盟方案展場優惠價為1000萬元，保障年毛利1288萬元。

另主打個人燒肉的「燒肉Smile」加盟金420萬元起，保障年毛利最高可達888萬元。這次台北加盟展，築間餐飲集團也首次提供20名創業者，每人有100萬元的加盟創業回饋金，築間這次砸重金，用最實質的方式來號召更多加盟主。

築間餐飲集團擁有全台唯一自有水產供應鏈，完整的採購、物流、教育訓練、督導審核機制，以及包含人資、會計、行銷、總務等堅強的後勤支援，讓加盟主無後顧之憂，專心做好服務營運，而今年也首次舉辦加盟主專屬的大型春酒宴。

築間指出，加盟主是夥伴、是家人，身為築間集團的一份子，表揚年度業績表現亮點的加盟店等多項大獎頒發，慰勞一起打拼的加盟主，以全台連鎖餐飲業來說，築間可說是首例。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，築間集團在過往加盟展中收穫不少，今年第一次開放有之和牛及本格燒肉加盟，主要是看好自助吃到飽的市場，這兩個品牌主推和牛，單是2021年營業額就衝破10億元，這次還加碼2000萬的回饋金來提高加盟主的意願，「今年專心拚內需市場，集團按照原定計劃持續展店，同時內部也進行公司組織調整，以符合上市要求，目標瞄準資本市場邁進」！