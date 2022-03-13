擔任選秀節目《原子少年Atom Boyz》導師的Ella、謝坤達、田一德，今（13日）出席首錄記者會，曾都是團體出身的Ella、坤達被問及「合體計畫」時坦言目前沒有這打算，Ella表示一直都知道粉絲們相當期待S.H.E合體，自己內心也期待夢想的這天到來，但目前對三人來講合體的那天有沒有到來都不是最重要的，重要的是三人間對彼此的珍惜和認定，Ella也透露三人常聚會，像是重要生日一定會留給對方，閒暇時也會相約爬山。

曾是男團Energy成員之一的坤達，爆料過去團體生活時常省吃儉用，限制自己一天最多只能花100、200元，還曾為了省房租與書偉一起分租房子，他也爆料在活動期間，書偉、Toro曾因為一些瑣事發生爭執，甚至動手打架，至於Energy是否有合體的計畫，坤達表示「這真的有點難」，一旁的Ella笑說：「你們看起來比我們還難，因為你們另外一位團員他真的沒有要當藝人的想法。」Ella也表示每個人都是獨立的個體，「團體」是人生經歷的一段回憶，最珍貴的是懂得珍惜、感念一切。

《原子少年Atom Boyz》4／17起每週日晚間八點至十點於TVBS歡樂台、LINE TV播出，緊接NOWnews YouTube頻道於晚間十點播出，4／22起每週五晚間十點至十二點於中視播出，4／23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方Youtube頻道影片上架。