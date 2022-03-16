人妻發現一張24800的車靴發票，直嘆：人生好難婚姻好難！（截自臉書社團《●【爆怨公社】●》）

一名人妻上網悲訴，自己早晚輪班還顧小孩，但丈夫卻只愛重機不顧家庭、不帶小孩出去玩，光車貸就100多萬，皮衣、安全帽等裝備每樣都好幾萬，而她洗衣服時發現一張24800的車靴發票，讓她直嘆：人生好難、婚姻好難！

一名人妻在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文，表示自己要早晚班輪班，沒上班時間就是顧小孩而愛重機的丈夫卻是經常騎車出遊，光重機車貸就100多萬、買皮衣安全帽每樣都好幾萬，有告知她都同意，但丈夫常說改車是老闆免費送、一堆裝備也都別人買了用不到送給他。

大部分原PO都睜一隻眼閉一隻眼，但這次原PO前晚才問老公要不要買車靴，對方說最近要繳很多錢先不用，但原PO洗衣時卻發現一張24800元的發票，原PO氣憤表示：「真的也太過分了吧，我生氣的不是錢是尊重，難道婚姻關係中，想做什麼就做什麼都不用尊重另一半」。

且對方多年來沒有為了生活跟家庭在打拚和盤算，只會做自己想做的事，假日不是在台中麗寶賽車場就是跟朋友在山上騎車，也不帶小孩出去玩，讓她感嘆：「這婚姻真的還走的下去嗎」。

眾多網友看完紛紛勸：「沒責任感的男人不會改的」、「離！你辛苦付出不是來給他爽的」、「兩個人苟活不如一個人快活，男人如果沒有教化的可能就不要浪費時間了」、「其實跟花錢沒關係，文章看來妳老公並沒把婚姻家庭放第一，這才是關鍵，勸妳多愛自己和孩子，妳們值得更幸褔的日子，加油！」。