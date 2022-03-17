有名正妹因被男友劈腿後，上交友軟體認識李姓男子，兩人便至飯店約砲，正妹幫李男口交幾下沒感覺要求離去，豈料，李男突然要正妹繼續「吞吐」動作，並強壓頭部「頂到喉嚨」1至2分鐘，李男見正妹頻頻作嘔，才停止動作去洗澡；正妹離去後報警提告，法官依強制性交罪，累犯，判李男有期徒刑3年。

根據判決書記載，一名正妹阿芳(化名)因被前男友劈腿耿耿於懷，便透過交友軟體上網約砲，很快的她與李姓男子於相約某飯店，一開始先幫李男口交，但幾下之後沒感覺，便跪在地板收拾東西準備離去，李男突然強壓她的頭，硬是要她「吞吐」，她強力要推開李男，反被更用力的頂到喉嚨，持續約1至2分鐘，直到發出作嘔的聲音，李男擔心她吐出來，便離開去洗澡。

阿芳等李男洗澡出來後偷開手機錄音，並質問李男「你為甚麼要這樣強迫我」，李男回應：「不是啊，你弄到一半然後說不弄了…」她反問李男：「你就是一直硬要我，我跟你說我不要，我不要你塞進來。」李男則回：「我後來是不是就沒有了，我是不是後來就知道了」；阿芳後來拿著錄音檔報警提告。

高雄地院審理，李男表示已結婚，但否認犯行尊重法院判決；阿芳被診斷有急性壓力反應接受治療，出現易怒、焦躁不安、過度警覺、身體無法放鬆、失眠噩夢等反應；法官依錄音檔內容、阿芳就醫紀錄，判李男強制性交罪，累犯，處有期徒刑3年。