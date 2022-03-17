壽星解開特製蛋糕，眼見空飄氣球將紙鈔拉出，開心不到一秒鐘，紙鈔便隨著氣球飄向遠方。（翻攝自爆廢公社公開版）

日前很流行在蛋糕內藏紙鈔，要讓壽星拉著蛋糕中的紙鈔越拉越開心；但有名網友分享國外影片卻事以願違，影片中的壽星開心解開綁繩的蛋糕，看著空飄氣球拉著紙鈔上升，一旁有人歡呼拍手，豈料，壽星未能及時抓住，眼看著紙鈔隨著氣球越飄越遠，消失在空中；網友笑歪表示「1秒鐘的快樂」、「錢真的飛了」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文並上傳一部30秒TikTok國外影片，他在貼文寫下「快樂來的那麼短暫，當你想送捲錢蛋糕，但又不想花太多錢時」；影片中一位男子幫壽星準備特別生日蛋糕，裡面藏著紙鈔想要給驚喜，蛋糕上綁著一顆空飄氣球，當女子解開繩子時，下一秒空飄氣球拉著紙鈔往上升，一旁友人開心歡呼又拍手，壽星未及時將紙鈔抓住，眾人眼看著氣球飄走鈔傻眼，拍攝者便拍著氣球飄向天空越飄越遠，直到看不見為止。

影片一出，網友笑歪紛紛表示「一臉懵逼」、「錢真的飛了」、「傻眼貓咪」、「為什麼要讓她在戶外打開」、「這根本不想送他禮物」、「天公伯來請款了」、「1秒鐘的快樂」、「下次就知道玩這個得在屋內了」、「到手的錢飛了」、「這後座力也不小」、「抓不住的快樂」、「這樣好快樂哦」、「送給玉皇大帝了」、「一個看的到吃不到的概念」。