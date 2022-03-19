季節交替天氣變化大，正是過敏好發季節，許多爸媽比照往年全副武裝，備妥空氣清淨機、防蟎寢具組和除濕機，孩子的噴嚏聲卻仍未間斷。兒科醫師分享，氣候不穩定，加上室內外溫差的刺激下，容易造成免疫細胞的過度活躍，產生打噴嚏、流鼻水等呼吸道過敏問題。

孩子成長過程中的一舉一動，備受父母關注，但家長卻不一定能意識到孩子表現異常背後的真正原因。兒科醫師歐淑娟指出，過敏對於孩子的影響不僅止於症狀帶來的不適感，若孩子在學習、睡眠、人際交往方面退步，可能都與過敏息息相關。

1. 疲勞、頭暈沒精神，學習力受影響：超過6成的家長認為過敏對孩子的學習造成影響。歐醫師解釋，鼻塞、瘙癢、流鼻涕和打噴嚏等過敏症狀，會使孩子在課堂上分散注意力。研究指出，過敏學童若有症狀，相較於控制良好的學童，曠課與學習成績不佳的狀況更為顯著。

2. 整夜鼻塞難入眠，睡眠品質大打折：有調查指出，超過5成家長認為孩子有睡眠品質差的困擾。國際研究也佐證，高達6成以上過敏學童因鼻塞導致睡眠品質不佳，過敏問題深深地影響著孩童的日常生活。

3. 過敏兒拒社交，人際發展恐受限：精神不濟也會影響到孩子情緒，不僅如此研究更指出，與同年齡層健康的孩子相比，過敏兒對參與活動的偏好度更顯著降低5％到20％，且較難融入同儕；甚至有調查顯示，1／3過敏兒因為過敏症狀認為自己沒有吸引力而不敢主動靠近同學們，過敏已確實對孩子的人際造成影響。

歐淑娟說明，面對換季天氣變化大、易潮濕，可以透過除濕機輔助降低室內溼度，或是定期清掃降低塵蟎、黴菌等過敏原暴露，日常調整免疫細胞平衡很也重要；過敏與免疫細胞調節有關，體內TH1、TH2免疫細胞維持著翹翹板般的平衡，過敏兒體內TH2免疫細胞活性較強，當受到過敏原刺激時，容易頻繁地產生過敏症狀。

她建議家長關注孩子飲食中肉類、脂肪、蔬菜的比例，除飲食均衡外，可適度搭配優酪乳或益生菌，平衡免疫細胞活性，降低過敏對身體產生的影響；同時應幫助孩子保持規律作息、不熬夜，適度減壓，打造抗敏正循環。