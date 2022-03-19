「男友爸從此不敢進去男友房間了」，有名女網友在網上分享，有次與男友脫光光在房間「開戰」中，竟聽見男友爸轉門進來聲音，她被男友趕緊以厚棉被蓋住，她還聽見男友爸在房間找東西及聊天，因太悶熱忍不住發出喘息聲，男友爸驚覺有異，慌張的離開房間；網友表示「還好爸爸，沒有說Play one」。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示在有次住在男友家要「恩愛」，雙方都已脫光光，正在「嘿咻」開戰中，突然聽見門鎖被轉開聲，她的男友迅速拉起厚棉被，將兩人包起來，她則光著身子趴臥躲藏在男友胸口。

此時，她聽見男友爸爸緩緩走進來，並對著男友表示「30幾度夏天為什麼要蓋厚棉被」，接著父子倆竟聊起天，而且還在男友房間找東西，直到她因悶在厚棉被中非常熱，呼吸聲也越來越大、越來越喘，被男友爸爸詢問「有聽到奇怪的聲音嗎」，又不小心動了一下，男友爸爸發現後慌張的離開，男友則呈現右手「扶額」的反應；她也表示以後看到男友爸爸都稍微小尷尬。

文章一出，網友紛紛留言表示「男友爸爸也是很有禮貌的道歉」、「還好爸爸，沒有說Play one」、「男友爸表示沒事，我確認一下你們進度而已」、「真的會尬爆」、「與自己的孫子錯過了」、「所以悶在裡面怎麼越來越喘」、「他的孫子應該很恨爺爺」、「刺激欸」、「好奇男友爸找東西是找多久」、「這爸爸太ㄎㄧㄤ」、「為什麼不鎖門」。