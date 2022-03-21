英國性感男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）近日出演新版《蝙蝠俠》收穫驚人票房，已賣座5.5億美元，因而再次成為鎂光燈焦點，回顧他過去的受訪經驗，他曾提及《蝙蝠俠》若是失敗，他就要親自去拍色情片，顯然電影的好成績讓公約失效，不過他最近與女主角柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）出席電影宣傳活動時，他卻說出「應該是票房好才要拍」，掀起熱議。

羅伯派汀森從影多年，日前他訪問被問及，過去曾說出新版《蝙蝠俠》失敗要開拍謎片的狂語，讓身旁一旁出席活動的柔伊克拉維茲滿臉疑惑，並傻眼「我們該拿羅伯怎麼辦」，羅伯派汀森見狀說，那是早在正式拍攝前說的，不過電影上映後他改變主意，他改口聲稱：「話不能說死，或許更有可能為《蝙蝠俠》成功而去拍攝，他幽默補充說道「那是作為慶功的色情片」。

回顧2019年的羅伯派汀森受訪，當時他曾經談論到外界對他的不看好，他說受到期待的電影，不管他說了什麼都會被罵「啊！你這個白癡！」但其實他根本什麼都還沒說」他還說道，在這個世界上沒有人比我對我自己更嚴厲，因此「他不用擔心別人怎麼想」最後羅伯派汀森在受訪最後，拋出驚人之語，「要是新版《蝙蝠俠》失敗就要轉行去拍謎片，不過是在藝術戲院放映的那種」。

羅伯派汀森現年35歲，模特兒出身，代表作為《暮光之城：無懼的愛》，自這部作品後聲名大噪，後續他也持續展開活動，拍攝過數不盡的大螢幕作品，除此之外，他也積極投入慈善，還有顆小行星以他的名字做命名。