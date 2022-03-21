氣質正妹因與友人約在萬華聚餐，眼見時間快到，她加快速度走在萬華某街道上，突有男子靠近詢問「請問多少錢」、「2500嗎」，她愣了一下回絕「不是在做那行的」，男子才尷尬的離開，她無奈表示短裙配上微高跟穿著「真的像站壁嗎」；網友留言表示「妳長得像越南妹吧，2500是越南妹的行情」、「才兩千五，感覺被嫌棄了」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示與朋友約在萬華某間居酒聚餐，眼看約定時間快到，她便加快速度走在萬華某條街道上，有名男子突走到她身邊詢問「請問多少錢」、「2500嗎」，她愣了一下還未意會男子問題，直到想到萬華附近許多「站壁」女生，她便一臉尷尬回應「不是在做那行的」，也見男子抱歉連連的離開。

她離開後觀察身上穿著，短裙配上微高跟鞋，算是氣質保守裝扮，但她無奈這樣裝扮「有這麼像站壁的嗎」，事後也覺得心裡不舒服，認為穿短褲、裙子在那附近出沒真的很容易被上下打量。

文章一出，網友紛紛留言表示「被騷擾還要幫他找藉口」、「如果是我可能會回 ，才兩千五喔？」、「你應該傳給柯文哲市長信箱」、「應該把手上拿著的砸在他臉上」、「那你回問她媽媽多少錢」、「代表妳是那附近最漂亮的女生」、「其實不是妳長得像，是因為那邊就是做這種生意的」、「路上常會有老阿伯對著你比數字，五就是五百」、「要問也問貴一點」、「因為那邊都是老阿嬤，難得出現年輕的」、「妳長得像越南人吧，2500是越南人的行情」、「2500？我感覺各方面都被污辱」、「拍拍，不過才兩千五，感覺被嫌棄了」；另外還有網友表示「真的在招客的小姐，跟她對到眼會跟你點頭暗示」。

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