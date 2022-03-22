雲林縣北港朝天宮媽祖遶境能否如期舉行，廟方認為這星期是關鍵。（本報資料照片）

雲林縣北港朝天宮每年農曆3月19至23日媽祖遶境活動，是全台百萬信眾矚目的宗教盛事，之前疫情趨緩，各轎班、藝陣已開始準備遶境相關事宜，沒想到22日傳出北港高中教師確診，廟方表示遶境能否如期，這星期是關鍵，若疫情沒有持續擴大，可望如期舉行。

北港朝天宮每年農曆3月配合媽祖聖誕，舉辦媽祖遶境巡安活動，是北港地區的小過年，家戶辦桌以流水席宴請親友，除本地信眾參與，更有來自全台各地信眾造訪，人數逾萬人，2020年曾因疫情停辦，2021年復辦，今年各界都很關注是否如期舉行。

朝天宮表示，每年北港媽祖遶境，除了朝天宮本身的轎班、藝陣、會鋪，還有全台民間的藝陣共襄盛舉，遶境隊伍多達上百陣，這些藝陣為了幫媽祖祝壽，至少3個月前就開始準備，包括硬體購置、藝陣排演，其中真人藝閣車耗工費時，更要準備半年以上。

之前疫情趨緩，大家都認為媽祖遶境活動應可如期舉行，陸續向朝天宮報名，目前真人藝閣車有30餘座，本地與外地藝陣有數十陣，沒想到突然傳出北港高中教師確診消息，讓大家手忙腳亂，紛紛打電話詢問廟方會不會取消遶境活動。

朝天宮指出，若疫情持續延燒，將依防疫單位規定，決定遶境活動是否取消，就目前情況研判，未來1星期的變化是最大關鍵，若疫情趨緩，雲林縣沒有再傳出重大疫情案，可望如期舉行。

北港飛龍團說，團員們在春節前就展開集訓，大家都很希望呈現最好的表演為媽祖祝壽，面對疫情突然升溫，只能祈求媽祖保佑，盡快讓疫情消退。