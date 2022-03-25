主持人吳宗憲（右）和新班底進行PK。（三立提供）

中視、三立外景實境節目《綜藝玩很大》第2季全新內容在上周開打，從「玩很大」蛻變成「超級變變變」，首集主題就是「玩很大富翁歐洲」，輸的隊伍必須換上天鵝裝、一拳超人、志村健、如花等服裝。除此之外，本季班底也再度擴編，除了坤達、威廉、何美、紀卜心續留外，這次又加入3位新血，包括柯有倫、郭靜以及雷艾美，3人也分別在節目中各司其職，雷艾美在節目中是「體能擔當」，體力5顆星，爆發力也強，柯有綸是「憨厚擔當」，而郭靜則是「美聲擔當」，在節目中的弱點很讓人噴笑，那就是「不怕輸，只怕肚子餓」。

新成員首次錄影就要跟主持人大PK，挑戰充滿體力與腦力的「密室逃脫」，輸家將遭受到變裝懲罰，讓新加入的女生心慌慌一直尖叫，資深的隊員像坤達等人則笑說：「尖叫、恐懼純屬自然現象。」這次輸的隊伍必須換上天鵝、一拳超人、志村健、如花等服裝，柯有倫透露自己最怕變身為志村健，「因為實在太冷了」不料吸引許多觀眾唱反調，認為他最適合志村健，內容搞笑畫面讓大批網友留言笑翻了！

錄影當天恰逢主持人KID林柏昇登記結婚後首錄，製作單位特別訂製一件繡上「瘋面人夫」的隊服，歡慶他晉升為人夫，邁入人生下個階段，吳宗憲更是回憶這8年來節目的點點滴滴，充滿歡樂與感動的氛圍，該片段更成為節目收視高點之一！

《綜藝玩很大》新一季節目播出後網友紛紛湧入官方粉絲團留言，對於第二季組合評價兩極，有人表示缺乏新鮮感，也有人覺得能延續上一季的情感和默契，更期待大家表現！而製作單位也表示謝謝大家的支持和指教，會繼續努力做好節目！日前釋出的節目預告中，不難發現遊戲強度比第一季更為艱難，聽歌找正解的晨間操、鬥智的密室逃脫，以及考驗顏色記憶的味覺挑戰，兩隊相互較勁，火藥味十足，過程中沒有太多喘息的空間，讓人看得熱血沸騰！