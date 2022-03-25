女星斯亞（原藝名糖果）從節目《我愛黑澀會》出道，小巧可愛又會跳舞，當時就獲得不少粉絲支持，日前突然點名節目《綜藝大熱門》，以她撞臉小A辣當玩笑害她被霸凌，引起熱議；小A辣得知此事不僅沒生氣還安慰斯亞，今（25）日還大方分享整型範本，是兩女神謝金燕和昆凌，術後成果也讓她非常滿意。

23日斯亞在臉書發文點名節目《綜藝大熱門》，沒有經過她的同意就使用她的肖像出題目，題目是「請依棒次寫出誰才是小A辣」，她覺得這是酸民才會做的行為，直指「開玩笑要有限度」；對此斯亞最氣的是，已經明確表態不要開玩笑或說讓她感覺不舒服的話，但一大群人還是一直說，「這不叫霸凌、什麼叫霸凌？」。

斯亞一席話立刻引起網友熱烈討論，有人支持她，但也有不少人認為她雙重標準，「那像泫雅就不是霸凌嗎？」，反而很同情跟斯亞甚至是好朋友的小A辣；小A辣在事發後也替斯亞說話，表示認為自己跟斯亞不像。

今晚小A辣在臉書發文，感謝近日粉絲朋友的關心，也透露自己真的沒事，請大家不用擔心；小A辣更落落大方地公開整型範本，她說自己給李進良醫師的範本是兩女神，謝金燕和昆凌，最後成果也是她很想要的「歐美混血風」，直言「整完之後我自己很滿意，我不後悔整型」。